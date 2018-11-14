Мнения евродепутатов о бюджете Италии

После Еврокомиссии Европарламент изучил пересмотренный бюджет Италии. В нем по-прежнему предусмотрены, с точки зрения ЕС, чрезмерный дефицит и завышенный прогноз роста экономики.

Депутат от итальянских социалистов считает, что Рим проявил высокомерие по отношению к Брюсселю:

«Наше правительство неправильно выбрало тон для общения с Еврокомиссией, которая настаивает на применении своих бюджетные правил, но проявляет гибкость, - сказал Роберто Гуалтьери. - Наше правительство не пользуется этой гибкостью и вообще не хочет переговоров. Оно идёт на пропагандистскую конфронтацию, которая не нужна ни европейской, ни итальянской экономике».

Но депутат от ультраправой партии Лига, входящей в правящую коалицию, поддерживает новый курс Италии:

«Я могу успокоить Еврокомиссию и тех, кто испытывает подозрения по поводу проекта бюджета Италии, - сказал Мара Биццото. - Это смелый план, отвечающий требованиям граждан. Они устали от навязанной Брюсселем строгой экономии, которая ничего им не дала. Теперь итальянское правительство защищает интересы граждан».

Французский либерал призывает итальянских евродепутатов к ответственному подходу к общим задачам:

«Раз уж вы являетесь членом еврозоны, у вас должно хватить смелости сказать своим избирателям, что нужно поступиться частью суверенитета, - сказал Жан Артуи. - Если вы хотите полного суверенитета, то можете покинуть Еврозону, о чем некоторые из вас намекали перед выборами. Но вам не удастся стоять одной ногой внутри, а другой - снаружи. "

Представитель Еврокомиссии сообщил, что она представить свою оценку пересмотренному бюджету Италии 21 ноября. Если правительство признают виновным в нарушении правил, ему грозят дисциплинарные меры — для начала штраф.