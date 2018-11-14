Чехия отказалась подписывать Пакт ООН о миграции

Размер текста Aa Aa

Чехия отказалась подписывать Всемирный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Как пояснил премьер-министр республики Андрей Бабиш, правительству не понравился этот документ из-за того, что в нем не делаются различия между видами миграции. Заместитель Бабиша Ричард Брабец уточнил:

"Долгосрочная позиция позиция Чешской Республики заключается в том, что мы разделяем легальную и нелегальную миграцию. И разумеется, наша цель - предпринимать всевозможные шаги для предотвращения незаконной миграции или ее поддержки".