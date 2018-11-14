Чехия отказалась подписывать Всемирный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Как пояснил премьер-министр республики Андрей Бабиш, правительству не понравился этот документ из-за того, что в нем не делаются различия между видами миграции. Заместитель Бабиша Ричард Брабец уточнил:
Чехия отказалась подписывать Пакт ООН о миграции
Чехия отказалась подписывать Пакт ООН о миграции
"Долгосрочная позиция позиция Чешской Республики заключается в том, что мы разделяем легальную и нелегальную миграцию. И разумеется, наша цель - предпринимать всевозможные шаги для предотвращения незаконной миграции или ее поддержки".
О своем отношении к пакту кабинет министров должен информировать парламент республики до 15 ноября. Всемирный пакт о миграции был согласован в июле этого года. Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Пакт, который не является юридически обязывающим, планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря в Марокко. Ранее принимать участие в одобрении пакта ООН о миграции отказались США, Венгрия и Австрия.