Меркель - за Европейскую армию. Безвиз после "брексита"

ЕС сообщил, что не будет вводить виз для граждан Соединённого королевства после «брексита», ожидая от него того же в отношении своих.

ЕС платит Турции за содержание на её территории беженцев. Во вторник Европейский суд аудиторов в Люксембурге выразил сомнение в том, что эти деньги идут на нужды беженцев, и посетовал на то, что Анкара не сообщает, в чьи руки попадают фонды ЕС.

Европейский суд определил, что вкус пищевого продукта не может быть защищён авторским правом, поскольку не является плодом человеческого труда. Дело возбудила голландская кампания Левола, изготавливающая мягкий сливочный сыр со свежей зеленью. Она утверждает, что конкуренты из фирмы Смилде стали выпускать точно такой же по вкусу сыр, хотя и дали ему другое название.