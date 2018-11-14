Момент истины Терезы Мэй

Cегодня британский премьер в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, проведёт встречу кабинета, на которой Мэй намерена ознакомить с согласованным с ЕС проектом соглашения по "брекситу".

До общего заседания накануне состоялись встречи тет-а-тет с каждым из министров.

Руководитель фракции тори в Палате общин Джулиан Смит фото Рейтер

Министр финансов Британии Филипп Хэммонд фото Рейтер

Министр внешней торговли Британии Лиам Фокс фото Рейтер

В прессу просочилась информация, что в документе обозначен срок переходного периода, который продлится 21 месяц, а также сумма, которую Британия должна выплатить ЕС - она составит 39 млрд фунтов стерлингов.

Тереза Мэй призвала членов кабинета поддержать проект соглашения

В документе также указаны обязательства по соблюдению прав граждан обеих сторон после "брексита".

"Евроскептики" уже оценили проект соглашения как неприемлемый и заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Например, экс-глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон полагает, что "для членов кабинета правильным будет сообщить премьер-министру о том, что Палата общин не проголосует за принятие этого документа. Он не учитывает интересов британцев и не принимает во внимание те причины, которые привели к такому результату на плебисците о выходе из ЕС".

Депутат тори Джейкоб Риз-Могг подчеркивает: "Мы по-прежнему будем состоять в таможенном союзе с ЕС и де-факто - в общем рынке. Мы будем государством-вассалом. Это фиаско правительства".

И хотя раздавались призывы вновь обратиться к нации, организовав второй референдум по "брекситу", Даунинг-стрит неоднократно подчеркивал, что на этот шага он не пойдет никогда.

Переговоры между Британией и ЕС по условиям, на которых Альбион выйдет из Евросоюза, начались чуть больше года назад в Брюсселе.

"Брексит" должен состояться 29 марта 2019 года. Переходный период в разводе между Соединенным королевством и Евросоюзом должен закончиться в конце 2020-го года.