Легкая победа Федерера

Роджер Федерер не оставил ни единого шанса Доминику Тиму во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP. Третий номер мирового рейтинга обыграл противника в двух сетах 6:2, 6:3. Швейцарец выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, не допустив при этой ни одной ошибки.