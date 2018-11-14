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Легкая победа Федерера

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Легкая победа Федерера

Легкая победа Федерера
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Роджер Федерер не оставил ни единого шанса Доминику Тиму во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP. Третий номер мирового рейтинга обыграл противника в двух сетах 6:2, 6:3. Швейцарец выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, не допустив при этой ни одной ошибки.

До этого Федерер и Тим встречались четырежды, последний раз – в 2016 году. Притом два предыдущих матча остались на австрийцем.

Следующим соперником Федерера на Итоговом турнире станет лидер группы южноафриканец Кевин Андерсон, одержавший две победы в двух встречах. Швейцарец в первом матче уступил японцу Кеи Нисикори, и, если он проиграет южноафриканцу, то может лишиться возможности сыграть в полуфинале. Сейчас шансы на выход в следующий тур есть у всех участников группы.


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