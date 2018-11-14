Новак Джокович продолжает победное шествие на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Лондоне. В матче второго тура группы Густаво Куэртена номер один мирового рейтинга победил представителя Германии Александра Зверева.
Итоговый турнир ATP: Джокович нанёс поражение Звереву
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Итоговый турнир ATP: Джокович нанёс поражение Звереву
21-летний немецкий теннисист хорошо подавал в первом сете, но не смог устоять перед напором Джоковича - 6:4. А во второй партии серб упрочил преимущество, не без помощи соперника: Зверев допустил ряд невынужденных ошибок и уступил со счётом 6:1.
Поединок длился 1 час 18 минут.
На следующем этапе Новак Джокович сыграет с хорватом Мартином Чиличем, а Александр Зверев встретится с американцем Джоном Изнером.