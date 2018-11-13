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Умер создатель комиксов Marvel

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Умер создатель комиксов Marvel

Умер создатель комиксов Marvel
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Опустела вселенная супергероев. Таковым считают Стэна Ли поклонники комиксов за его "суперталант" придумывать всемирно известных персонажей. Истории про Человека-паука, Халка, Чёрную Пантеру, Людей Икс вышли из-под пера этого американского писателя, сценариста, а также режиссёра, издателя, продюсера.

Дань памяти Стэну Ли отдают почитатели его таланта, в числе которых - голливудские звёзды, воплотившие на экране героев его комиксов.

"Спасибо тебе, Стэн Ли, за возможность совершать побег из этого мира и огромную радость, которую дарит созданное тобою, - написал в своём микроблоге Сэмюэл Джексон. - Ты заставил многих поверить в героев и злодеев, в хорошее, в вдохновляющее".

"Мы потеряли творца, гения. Стэн Ли стал первопроходцем во вселенной супергероев. Я горжусь тем, что стал частью его наследия, оживив одного из его персонажей", - пишет в Twitter Хью Джекман.

"Другого Стена Ли больше никогда не будет, - уверен Крис Эванс. - На протяжении десятилетий он дарил и юным, и взрослым приключения, вдохновение, веру в себя, силу, радость. Он излучал доброту и любовь. Он оставил свой след в сердцах стольких людей! Эксельсиор! Всё выше!"

"Я думаю, что наследие Ли переживёт его самого. И будет жить десятилетия и дольше того. Это очень грустно. Но то, что он смог сотворить за свои 95 лет, - просто поразительно!", - восклицает актёр Джош Гэд.

"Он подобен Богу. Это один из величайших создателей всего того, что дети смотрят сейчас, и, как вы знаете, смотрели и читали годами", - говорит Роб Райнер, режиссёр и актёр.

Помнить о нём будут как о супергерое... в реальной жизни и работе. С его именем связан успех издательства Marvel, в котором Ли был сценаристом, редактором, председателем совета директоров. Сам он как-то сказал: "О, я не думаю, что во всём этом моя заслуга. Но радостно быть частью этого, скажу я вам. Приятно быть причастным к чему-то, что постепенно растёт, развивается из года в год".

Стэн Ли скончался в медицинском центре Лос-Анджелеса, в Калифорнии 12 ноября. Ему было 95 лет.

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