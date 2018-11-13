Израиль: как спасти озеро Кинерет

В Израиле обеспокоены уровнем воды в Галилейском море, или озере Кинерет - главном пресном водоеме страны. Причина обмеления озера кроется не только в засухе. Из Кинерета берется 6% воды потребляемой в Израиле. Кроме того, по мирному договору Израиль ежегодно поставляет 50 миллионов кубических метров воды Иордании. Большая часть этого количества забирается прямо из Кинерета.
По словам Мейра Баркана, заведующего департаментом туризма в Эйн-Геве, проблема требует серьезных финансовых вложений: "В лучшие дни вода Галилейского моря доходила сюда... вот до этой травы... Такое дело... Это, как банк. Если вы не кладете средства на счет, не пополняете его, но все время снимаете деньги, то вы станете банкротом. Вот до этого доходить нежелательно. Мы хотим видеть красивое озеро, каким оно было в прежние времена".
Озеро славится и своей рыбой, отлов которой поставлен на промышленную основу. Теперь рыбакам, чтобы добраться до чистой воды, приходится очень долго плыть по заболоченной местности, а один из прибрежных островов в ближайшее время может стать полуостровом. Но не только это беспокоит здешних жителей.
Лев Менахем, рыбак: "Озеро мелеет. И это негативно сказывается на туристической отрасли. Люди не желают сюда приезжать, чтобы, как говорится, видеть стакан наполовину пустым? Люди хотят видеть его полным".
К Галилейскому морю приезжают туристы и христианские паломники. Кинерет связывают со многими рассказами о земной жизни Иисуса Христа. По преданию на берегах водоема и в прибрежных городах Иисус провел значительную часть своего земного служения. Именно здесь рыбачили апостолы Петр и Андрей.
Кинерет находится под угрозой высыхания уже не первый год. В июне израильское правительство утвердило план, согласно которому страна удвоит количество опресняемой воды из Средиземного моря. Часть обработанной воды уже в следующем году по трубе будет поступать в Кинерет. Если все сложится, восстановить уровень уровень озера удастся к 2026 году.