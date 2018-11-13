13 ноября 2015 года. Париж. События того дня повергли в шок всю страну. На главном стадионе Франции, в столичных кафе и ресторанах и в концертном зале "Батаклан" произошла серия терактов. Оборвалась жизнь 130 человек. А жизнь тех, кто сумел спастись, уже никогда не будет прежней.
Парижские теракты: посттравматический синдром
Парижские теракты: посттравматический синдром
"Я боялась, что могу умереть. Странно, но больше всего мне было страшно умереть не внутри "Батаклана", а снаружи. Люди, которые толпились возле аварийного выхода и на лестнице, не хотели выходить. Потому что на улице стреляли. Там было море крови", - вспоминает Катерина Бертран. Она была в концертном зале в момент нападения.
На смену чувства облегчения, даже эйфории от того, что удалось избежать смерти, приходит горькое, болезненное осознание произошедшего.
У нашей собеседницы, как и у многих других, началось посттравматическое расстройство. Все эти три года Катерина пытается справиться с ним. Иногда недуг побеждает. Но преодолевать его девушке помогает рисование.
"Для меня выживший - это тот, кто борется за существование и пытается примириться с самим собой, чтобы как можно лучше чувствовать себя в новой жизни. Потому что эта трагедия в той или иной мере повлияла на жизнь каждого из нас", - уверена она.
Парижские теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции. Изменилась страна, изменились люди. Но так или иначе, нужно жить дальше.