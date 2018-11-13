Меркель: "Толерантность - душа Европы"

«Становится все более важным, чтобы мы, европейцы, держались вместе, - сказала Меркель.- Как никогда прежде, в Евросоюзе нам нужно уважать других и их интересы. Нам необходимо понимание того, что телерантность — это душа Европы. Именно толерантность делает нас европейцами. Только толерантность научит нас рассматривать интересы и потребности другого как свои собственные».