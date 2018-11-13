Канцлер Германии изложила в Страсбурге своё видение будущего Европы. Выступая вскоре после столетней годовщины окончания Первой мировой войны, Ангела Меркель призвала работать над созданием настоящей Европейской армии и вообще объединять усилия стран и народов ЕС:
Меркель: "Толерантность - душа Европы"
Меркель: "Толерантность - душа Европы"
«Становится все более важным, чтобы мы, европейцы, держались вместе, - сказала Меркель.- Как никогда прежде, в Евросоюзе нам нужно уважать других и их интересы. Нам необходимо понимание того, что телерантность — это душа Европы. Именно толерантность делает нас европейцами. Только толерантность научит нас рассматривать интересы и потребности другого как свои собственные».
Демонстранты осуждали канцлера за политику строгой экономии. Но немецкий депутат-социалист видит её ошибку в небоснованной финансовой консолидации Европы:
«Она ни разу не произнесла в Германии речь в защиту еврозоны, никогда не объяснила народу, зачем нужно объединение валют, и почему в немецких интересах стабилизация евро, - сказал Удо Булльман. - В результате подняли голову крайне правые экстремисты. Вспомним, что Альтернатива для Германии началась как движение против евро и превратилось в ультраправую и ксенофобскую партию».
Либеральный евродепутат из Нидерландов не считает нынешнего канцлера незаменимой фигурой в Европе:
«Госпожа Меркель была одним из столпов европейской интеграции, важнейшим фактором стабильности, - сказала Софи ин'т Вельд. - Но весь Евросоюз, конечно, не может опираться на одного человека. Это было бы нездоровое положение."
Лидеры выступают по очереди в связи с предстоящими выборами в Европарламент.