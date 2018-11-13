13 ноября истекает срок, выделенный Еврокомиссией на то, чтобы Италия внесла изменения в проект госбюджета на 2019 год. В Брюсселе заявляют, что невыполнение Рима норм ЕС угрожает финансовой стабильности в странах еврозоны и ЕС в целом.
Экономия по-итальянски
Экономия по-итальянски
Госдолг Италии достиг 130%ВВП — это второй по величине показатель после Греции. Как в этой ситуации чувствуют себя простые итальянцы? Владелец бара в Риме заметил, что некоторые посетители начали экономить даже на кофе. Давиде Маннарино говорит: "Люди начали обращать внимание на самые незначительные расходы, а ведь в баре обычно тратят не так много денег . Некоторые клиенты говорят мне, что экономят на кофе и теперь покупают одну чашку эспрессо вместо двух".
Споры Брюсселя и Рима вокруг бюджета заставили также многих итальянцев задуматься о финансовой независимости страны.
Вот что говорят на улицах Рима:
"Мы —суверенное государство или нет? Мы можем свободно определять наше будущее? Да, мы являемся частью европейского контекста, но восемь лет пребывания в таком контексте привели к этим результатам. У нас есть право на то, чтобы что-то изменить?"
"Конечно, будучи частью ЕС, будучи страной, которая принимала участие в создании ЕС, Италия должна соблюдать определенные ограничения и правила, но верно также и то, что Италия должна обладать правом решать те внутренние проблемы, от которых ЕС старается держаться на расстоянии".
Брюссель, впервые отклонивший национальный бюджет, со своей стороны грозит началом санкционных процедур в отношении Италии.