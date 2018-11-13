Экономия по-итальянски

13 ноября истекает срок, выделенный Еврокомиссией на то, чтобы Италия внесла изменения в проект госбюджета на 2019 год. В Брюсселе заявляют, что невыполнение Рима норм ЕС угрожает финансовой стабильности в странах еврозоны и ЕС в целом.

Госдолг Италии достиг 130%ВВП — это второй по величине показатель после Греции. Как в этой ситуации чувствуют себя простые итальянцы? Владелец бара в Риме заметил, что некоторые посетители начали экономить даже на кофе. Давиде Маннарино говорит: "Люди начали обращать внимание на самые незначительные расходы, а ведь в баре обычно тратят не так много денег . Некоторые клиенты говорят мне, что экономят на кофе и теперь покупают одну чашку эспрессо вместо двух".