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Италия

12 % итальянских детей живут за чертой бедности

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12 % итальянских детей живут за чертой бедности

12 % итальянских детей живут за чертой бедности
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12 %, или 1 200 000 итальянских детей, живут сегодня за чертой бедности. Таковы данные международной неправительственной организации Save the Children. Каждый год ее эксперты составляют "Атлас детства", карты которого отражают самые разные параметры: количество детских садов и школ, наличие детских площадок, кружков и социальной инфраструктуры в целом, выделяемая государством на детей доля социальных расходов.

По многим из этих показателей Италия находится в самом низу списка стран ЕС, и с каждым годом ситуация усугубляется, отмечают в Save the Children. Так, на Апеннинском полуострове в целом высок процент детей, не закончивших школу. Но если в центре Неаполя их доля составляет 2 %, то в пригороде Скампия поднимается до 20 %. Та же ситуация в Милане: в пригороде Кварт-Огьяро тех, кто так и не смог закончить школу, в 7 раз больше, чем в черте города.

Лишь 5,4 % социальных расходов идет в Италии на семью и несовершеннолетних против 11% Германии и 8,5 % в среднем по Евросоюзу.

Исследования предыдущих лет показали, что велика доля детей, страдающих зимой из-за отсутствия отопления. В связи с недостатком средств, многие семьи не могут отправить детей заниматься спортом или посещать кружки по интересам. Более того, многие итальянские подростки не имеют минимальных необходимых для их возраста знаний по математике и навыков чтения.