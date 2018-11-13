12 % итальянских детей живут за чертой бедности

12 %, или 1 200 000 итальянских детей, живут сегодня за чертой бедности. Таковы данные международной неправительственной организации Save the Children. Каждый год ее эксперты составляют "Атлас детства", карты которого отражают самые разные параметры: количество детских садов и школ, наличие детских площадок, кружков и социальной инфраструктуры в целом, выделяемая государством на детей доля социальных расходов.

По многим из этих показателей Италия находится в самом низу списка стран ЕС, и с каждым годом ситуация усугубляется, отмечают в Save the Children. Так, на Апеннинском полуострове в целом высок процент детей, не закончивших школу. Но если в центре Неаполя их доля составляет 2 %, то в пригороде Скампия поднимается до 20 %. Та же ситуация в Милане: в пригороде Кварт-Огьяро тех, кто так и не смог закончить школу, в 7 раз больше, чем в черте города.