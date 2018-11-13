Греческая полиция обезвредила самодельное взрывное устройство, которое было заложено возле дома заместителя прокурора Верховного суда Исидора Доякоса. Бомба находилась в кастрюле, привязанной к багажнику мотоцикла.
К дому зампрокурора ВС подложили бомбу
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К дому зампрокурора ВС подложили бомбу
Ночью неизвестный позвонил в редакцию одной из газет и сообщил, где находится устройство, добавив, что оно сдетонирует через 20 минут. На место выехали взрывотехники. В полиции полагают, что устройство не взорвалось из-за ошибки при сборке.
Пока никто не взял на себя ответственность за преступление. Однако источники в полиции сообщают, что устройство напоминает бомбы, которые в прошлом использовали члены анархистской террористической организации "Заговор огненных ячеек".