Палестинские радикалы запустили из сектора Газа 370 ракет по Израилю, из них примерно треть была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает утром во вторник ЦАХАЛ.
Израиль - Газа: обмен ударами и обострение напряженности
Израиль - Газа: обмен ударами и обострение напряженности
В ответ истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей ХАМАС и "Исламского джихада". Тот же ЦАХАЛ передает, что уничтожены лагеря военной подготовки, подземные туннели и мастерские по производству оружия.
По информации израильских медиков, от обстрелов на территории еврейского государства погиб один человек и пострадали свыше полусотни.
Из Газы передают, что в результате этих обстрелов трое палестинцев погибли, полтора десятка получили ранения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем сторонам конфликта на границе Израиля и сектора Газа с призывом проявить максимальную сдержанность.