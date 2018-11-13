Жители Газы подсчитывают урон, причинёнными израильскими ударами, нанесёнными в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС. Израильские военные утверждают, что их удары были точечными, а мирные жители получили предупреждение об эвакуации.
Газа и Израиль подсчитывают урон от ракетных ударов
Газа и Израиль подсчитывают урон от ракетных ударов
Палестинцы, в свою очередь, рассказывают об уничтоженном жилье и разрушенных офисных зданиях. "Мы мечтаем жить как люди в других странах. Пока мы молоды, мы всегда мечтаем о лучшем. Семь лет я выстраивал свой бизнес, трудился в поте лица. И вот теперь все это превратилось в груду развалин. У меня нет слов, чтобы описать случившееся. Остаётся только уповать на Бога," – говорит владелец разрушенного здания Махмуд аль-Язеджи.
Одна из ракет ударила по зданию телеканала "Аль-Акса", рупору движения ХАМАС. Фаузи Бархум, официальный представитель движения ХАМАС, возложил ответственность за обострение на Израиль: "Причина нынешней эскалации и агрессии в израильской оккупации и спецоперации. Оккупанты не правильно поняли предыдущие мирные послания. Сегодняшнее сопротивление показало, что, защищая палестинский народ, мы можем поражать нашими ракетами все израильские города до тех пор, пока оккупанты не остановят агрессию против нас".
ХАМАС опубликовал видео пусков ракет в сторону Израиля. Их основной целью стал город Ашкелон, расположенный на побережье Средиземного моря.
По данным Армии обороны Израиля, на территории Газы были поражены 160 целей. Система ПВО "Железный купол" перехватила около четверти ракет, выпущенных из сектора Газа. "ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" пытались поразить ракетами мирных жителей Израиля, то есть они хотели убивать мирных жителей. Из 400 выпущенных ими ракет мы смогли перехватить более 100. К сожалению, несколько ракет достигли цели. У нас есть потери среди мирного населения. Именно этого террористы и добивались", – заявил официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус.
Обмен ракетными ударами произошел после воскресного рейда израильских военных в палестинский город Хан-Юнис, в ходе которого погиб один израильский офицер и семь боевиков бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", боевого крыла ХАМАС.