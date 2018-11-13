Газа и Израиль подсчитывают урон от ракетных ударов

Жители Газы подсчитывают урон, причинёнными израильскими ударами, нанесёнными в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС. Израильские военные утверждают, что их удары были точечными, а мирные жители получили предупреждение об эвакуации.

Палестинцы, в свою очередь, рассказывают об уничтоженном жилье и разрушенных офисных зданиях. "Мы мечтаем жить как люди в других странах. Пока мы молоды, мы всегда мечтаем о лучшем. Семь лет я выстраивал свой бизнес, трудился в поте лица. И вот теперь все это превратилось в груду развалин. У меня нет слов, чтобы описать случившееся. Остаётся только уповать на Бога," – говорит владелец разрушенного здания Махмуд аль-Язеджи.

Одна из ракет ударила по зданию телеканала "Аль-Акса", рупору движения ХАМАС. Фаузи Бархум, официальный представитель движения ХАМАС, возложил ответственность за обострение на Израиль: "Причина нынешней эскалации и агрессии в израильской оккупации и спецоперации. Оккупанты не правильно поняли предыдущие мирные послания. Сегодняшнее сопротивление показало, что, защищая палестинский народ, мы можем поражать нашими ракетами все израильские города до тех пор, пока оккупанты не остановят агрессию против нас".

ХАМАС опубликовал видео пусков ракет в сторону Израиля. Их основной целью стал город Ашкелон, расположенный на побережье Средиземного моря.