Пассажиры Air France застряли в Сибири

Пассажиры рейса Париж-Шанхай планировали бродить среди небоскребов одного из крупнейших в мире мегаполисов, а оказались.... в гостиницах Иркутска. Все 282 человека. В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Air France совершил в аэропорту сибирского города экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. На следующий день из Франции прибыл резервный борт. Но при подготовке к взлету у него отказала гидравлическая система.