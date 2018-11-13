"Выкорчевать деревья, чтобы спасти жизни"

"Конечно, свою роль играют изменения климата. И доказательство тому – возросшее число пожаров в Калифорнии. То же самое относится к Канаде. Вообще во всем мире климат становится более засушливым и длится засуха дольше, чем раньше, что может спровоцировать пожары. Мы не говорим о том, что пламя может вспыхнуть повсюду, но пожары становятся все более свирепыми, риск для жизни людей все выше. Возросла средняя температура на планете. Осадков некоторых района земли выпадает меньше, зимой все меньше снега, а потому, даже когда снег тает, почва остается сухой. Из-за этого пожары могут гореть дольше. Летом погода была крайне засушливой, и сейчас, учитывая сильные ветра, любая искра может спровоцировать пожар".