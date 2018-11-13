Демократ выиграл в "вотчине" республиканцев

Кандидат от демократической партии впервые более чем за 40 лет одержал победу на выборах в сенат США от Аризоны. Кирстен Синема, которая стала первой женщиной-сенатором от этого штата, обошла в предвыборной гонке Марту МакСалли, представлявшую республиканскую партию. Синема сменит на посту сенатора республиканца Джеффа Флейка – ярого противника политики Дональда Трампа

До сих пор неизвестны результаты голосования в двух штатах. В Миссисипи в конце ноября пройдет второй тур выборов, а во Флориде ведется пересчет голосов. Но независимо от того, кто будет представлять в Сенате эти два штата, уже сейчас понятно, что контроль над Верхней палатой Конгресса США сохранят республиканцы.