Жертвами пожаров в Калифорнии стали более четырех десятков человек, больше всего погибших - в округе Бьютт на севере штата, расположенном примерно в 150 км от Сакраменто. Общая площадь пламени составляет свыше 450 кв км, локализовать его удалось всего на четверти охваченной огнем территории.
Десятки жертв пожаров в обугленной Калифорнии
Десятки жертв пожаров в обугленной Калифорнии
Как предупреждает начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Дэрил Осби, "погода - это "красный" уровень тревоги. Скорость ветра во вторник достигнет 65 км/ч. Вначале мы спасаем людей, спасаем жизни, потом мы спасаем имущество, потом только настает очередь инфраструктуры".
Нынешние пожары стали самыми разрушительными и смертоносными во всей истории США
Жертвы пытались спастись от пламени, уехав на автомобиле, но часть дорог к тому моменту уже была заблокирована стеной огня. Люди сгорели в машинах.
"Тут все уничтожил огонь, - говорит эта погорелица. - Все. Ничего не осталось. Дымящиеся обломки на месте зданий и домов. Дом моей свекрови, дом моей дочери, мое собственное жилище - сгорело все".
Президент США Дональд Трамп ранее объявил Калифорнию зоной стихийного
бедствия.