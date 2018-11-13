Настало время божоле-нуво, праздника молодого французского вина. Он отмечается ежегодно каждый третий четверг ноября. Порядка 2 тысяч виноделов на территории исторической Бургундии производят этот напиток. Среди них - Дени Шийе. В 2009 году он приобрел 20 гектаров виноградников. Какой вкус у нынешнего молодого вина?
Божоле-нуво стучится в дверь
Божоле-нуво стучится в дверь
Дени Шийе винодел: "Вино приятно пахнет фруктами... У него запах винограда и запах достаточно характерный. Возможно, кто-то, я не знаю, найдет в нем экзотические нотки. Все эти ассоциации рождаются в нашей голове. В прошлом году божоле-нуво было насыщенным, богатым, густым. В нынешнем, вино больше тяготеет к классике... Оно ароматное и яркое. Это настоящее божоле-нуво. Мы чувствуем в нем сорт гаме".
Месье Шийе намерен реализовать порядка 2 тысяч бутылок божоле-нуво. В целом же по всему миру ежегодно продается около 54 миллионов бутылок молодого французского вина. Некоторые считают, что успех предприятия кроется в рекламе. Но с этим согласны не все.
Дени Шийе уверен, что такой хороший продукт как божоле-нуво не нуждается в особой рекламе: "Когда мы идем на всевозможные маркетинговые ходы, это не делает продукт качественннее. Так что, не думаю, что реклама так уж очень эффективна".
Чинция Рицци, euronews: "Все и всё готово для праздника божоле-нуво. Причем, не только во Франции. Более чем в 100 странах мира, включая, Австралию, США, Бразилию и Японию, любители божоле-нуво в полночь откупорят бутылки с любимым напитком и начнут вечеринку!"