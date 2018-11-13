Срочная новость

Срочная новость

Спорт

Андерсон победил Нисикори

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Андерсон победил Нисикори

Андерсон победил Нисикори
Размер текста Aa Aa

На Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в матче второго тура группы Ллейтона Хьюитта южноафриканец Кевин Андерсон одержал победу над японцем Кэи Нисикори. Это уже вторая победа Андерсона на турнире.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу Андерсона, занимающего шестое место в рейтинге ATP. Нисикори располагается на девятой строчке.

В Итоговом турнире сезона принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Общий призовой фонд составляет 8 миллионов долларов. Соревнования проходят в Лондоне и завершатся 18 ноября.