На Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в матче второго тура группы Ллейтона Хьюитта южноафриканец Кевин Андерсон одержал победу над японцем Кэи Нисикори. Это уже вторая победа Андерсона на турнире.
Андерсон победил Нисикори
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Андерсон победил Нисикори
Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу Андерсона, занимающего шестое место в рейтинге ATP. Нисикори располагается на девятой строчке.
В Итоговом турнире сезона принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Общий призовой фонд составляет 8 миллионов долларов. Соревнования проходят в Лондоне и завершатся 18 ноября.