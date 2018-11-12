Генсек ООН призвал прекратить конфликт в Йемене

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На фоне призывов международного сообщества к перемирию, бои за котроль над городом Ходейда на западе Йемена, несколько утихли. Ранее сообщалось, что за сутки враждующие стороны потеряли в общем 150 человек. Есть жертвы среди мирного населения.

9 ноября правительство Йемена объявило о новой фазе операции по освобождению стратегического города-порта Ходейда от хуситов - сторонников шиитского движения "Ансар Аллах". Наступление армейских подразделений идет при поддержке ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Противостояние между правительственными силами и хуситами не прекращается вот уже более четырех лет. Жертвами конфликта стали тысячи мирных граждан, миллионы - перемещенными лицами.