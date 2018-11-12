"Целиться в них можно и нужно": курс молодого националиста

Летний детский лагерь в Тернопольской области Украины. Возраст воспитанников – от 8 до 16 лет. Основное времяпрепровождение – начальная военная подготовка, прежде всего обучение стрельбе из автомата Калашникова.

Детей обучает Юрий Черкашин по прозвищу Чорнота, активист "Сокола", молодёжной организации ультраправой партии "Свобода" и ветеран АТО: "В людей живых мы не целимся ни в коем случае. ДНР-овцы, сепаратисты, новороссы, зелёные человечки, московские оккупанты людьми не считаются, поэтому целиться в них можно и нужно".

В 2015 г. Чорнота получил ранение под Донецком, где воевал в составе ультраправого добровольческого подразделения "Карпатская сечь". Теперь он воспитывает молодых людей на идеалах Украинской повстанческой армии и "белой Европы". Враг для них стоит не только на Востоке, но и на Западе. Как объяснил молодым людям руководитель молодёжного направления "Свободы" Руслан Андрейко, к власти в Европе пришли новые большевики, которые стремятся совратить подрастающее поколение.

Детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от Министерства молодёжи и спорта в рамках поддержки "национально-патриотического воспитания молодёжи". Среди получателей такого финансирования кроме "свободовцев" ультраправая организация С14. Её члены обвиняются в убийстве оппозиционного писателя и журналиста Олеся Бузины, в нападениях на цыган и гомосексуалов.