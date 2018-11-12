Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

В Эгейском море, у побережья западной турецкой провинции Измир, затонула лодка с нелегальными мигрантами. Как отмечается в сообщении береговой охраны Турции, на борту судна находились от десяти до тринадцати человек, двое из которых смогли спастись. Пять человек погибли. Остальные пропали без вести. Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию. По некоторой информации, речь идет, в основном, о гражданах Афганистана, трое из них дети.