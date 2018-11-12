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Операция спецназа Израиля в Газе: есть погибшие и раненые

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Операция спецназа Израиля в Газе: есть погибшие и раненые

Операция спецназа Израиля в Газе: есть погибшие и раненые
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Израильский спецназ провел операцию в секторе Газа рядом с городом Хан-Юнис, сообщается, что речь шла о ликвидации одного из влиятельных командиров боевого крыла контролирующего этот анклав движения ХАМАС. В результате семеро палестинцев погибли, столько же получили ранения.

Рейд спецназа ЦАХАЛ на сектор Газа

Эти данные приводит ТАСС со ссылкой на палестинский портал "Палинфо".

ВВС Израиля также нанесли удары, выпустив около 40 ракет.

Фото Рейтер
Дом в Газе, разрушенный израильской ракетойФото Рейтер

ЦАХАЛ заявил, что территория еврейского государства была обстреляна как минимум 10 ракетами.

Сигнал тревоги о ракетном обстреле, выпущенный ЦАХАЛ

Две из них были перехватила система ПВО. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Также ЦАХАЛ подтвердил гибель одного своего офицера и тяжелые ранения еще одного участника рейда.

Официальное подтверждение о гибели подполковника израильской армии