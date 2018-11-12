Израильский спецназ провел операцию в секторе Газа рядом с городом Хан-Юнис, сообщается, что речь шла о ликвидации одного из влиятельных командиров боевого крыла контролирующего этот анклав движения ХАМАС. В результате семеро палестинцев погибли, столько же получили ранения.
Операция спецназа Израиля в Газе: есть погибшие и раненые
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Операция спецназа Израиля в Газе: есть погибшие и раненые
Эти данные приводит ТАСС со ссылкой на палестинский портал "Палинфо".
ВВС Израиля также нанесли удары, выпустив около 40 ракет.
ЦАХАЛ заявил, что территория еврейского государства была обстреляна как минимум 10 ракетами.
Две из них были перехватила система ПВО. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Также ЦАХАЛ подтвердил гибель одного своего офицера и тяжелые ранения еще одного участника рейда.