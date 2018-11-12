Девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьен Лёб на выходных при поддержке Red Bull опробовал в Нидерландах свой новый автомобиль Peugeot, за рулем которого выступит на престижных соревнованиях ралли "Дакар" в 2019 году.
Себастьен Лёб готовится к "Дакару"
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Себастьен Лёб готовится к "Дакару"
На ралли 2018 года пилот сошел с дистанции после аварии.
"Ралли "Дакар" — особенные соревнования. Очень трудно что-то спланировать. Каждый день мы открываем для себя что-то новое. Это как приключение. Но я и штурман Даниэль Элена постараемся как можно лучше подготовиться и быть в форме".
Следующий ралли-марафон "Дакар" впервые в истории пройдет в одной стране, соревнования состоятся в Перу с 6 по 17 января.