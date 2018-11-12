50 и больше оттенков зеленого: мы на острове площадью в 300 квадратных километров, где проживает всего 2000 человек.
Остров Ириомоте: много зелени и мало людей
Остров Ириомоте: много зелени и мало людей
... Ириомоте в Восточно-Китайском море относится к префектуре Окинава. 90% его территории покрыты девственными лесами. Здешние мангровые рощи приятно изучать, путешествуя пешком или на каяке.
Поездка по реке среди лиственных джунглей действует умиротворяюще. Особенность здешних рек - уникальный состав воды: пресная речная перемешана с соленой морской. Это идеальная среда для мангровых зарослей.
По мнению гида Такафуса Моримото, остров Ириомоте - настоящий природный "Диснейленд". Почему?
Такафуса Моримото, гид: “Это место с очень ярким биоразнообразием. Вы можете заниматься самыми разными видами спорта, по-разному проводить досуг. К вашим услугам - каноэ, треккинг в местных горах. Природа предлагает множество уникальных развлечений".
Итак, вы прошли часть пути по воде. Оставляйте каяк и дальше отправляйтесь пешком. Не бойтесь здешних лесов, в них вы откроете для себя совершенно неожиданные сюрпризы нетронутой природы.
Острова префектуры Окинава славятся биоразнообразием, а остров Ириомоте вместе с близлежащим Исигаки образуют природный заповедник. Известный на весь мир редкими животными и растениями. Например, только здесь живет подвид бенгальской кошки, вошедший в справочники как ириомотская.