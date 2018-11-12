Обострение в секторе Газа

Израиль и палестинские радикалы из сектора Газа обменялись ракетными ударами после произошедшей накануне перестрелки во время израильской операции на территории анклава. В понедельник силы ЦАХАЛа поразили более 70 целей в Газе в ответ на запуск 300 ракет по израильским городам с территории палестинского анклава, при разрыве которых 10 израильтян получили ранения. В результате ударов ВВС Израиля в секторе Газа есть погибшие. Разрушено здание, принадлежавшей движению ХАМАС телестанции "Аль-Акса". Персонал был заранее эвакуирован.