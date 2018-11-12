В США в возрасте 95 лет ушел из жизни легендарный "отец комиксов" Стэн Ли. Он был доставлен утром в понедельник в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где скончался. Об этом сообщил новостной портал TMZ ("Ти-эм-зи") со ссылкой на информацию, поступившую от дочери Стэна Ли.
Скончался создатель комиксов Marvel Стэн Ли
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Скончался создатель комиксов Marvel Стэн Ли
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Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли в сотрудничестве с несколькими художниками создал таких известных вымышленных персонажей как Человек-паук, Халк, Железный человек, Люди Икс и многих других.
Он работал главным редактором, издателем, а впоследствии занимал пост председателя совета директоров американской компании Marvel Comics ("Марвел комикс").
В феврале Ли был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыханием. До этого он несколько раз отменял публичные мероприятия со своим участием из-за проблем со здоровьем.