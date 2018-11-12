Скончался создатель комиксов Marvel Стэн Ли

В США в возрасте 95 лет ушел из жизни легендарный "отец комиксов" Стэн Ли. Он был доставлен утром в понедельник в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где скончался. Об этом сообщил новостной портал TMZ ("Ти-эм-зи") со ссылкой на информацию, поступившую от дочери Стэна Ли.