Археологи в ходе раскопок в Саккаре под Каиром, обнаружили массовые захоронения мумифицированных животных и мумии скарабеев, жуков, считавшихся символом счастья и удачи. Этим находкам более четырех тысяч лет. Работы в Саккаре были возобновлены летом нынешнего года.
В Египте обнаружены мумии скарабеев
В Египте обнаружены мумии скарабеев
Глава министерства по делам древностей Халед Аль-Анани пояснил, что специалистам удалось открыть три небольшие гробницы Раннего царства и четыре гробницы Позднего царства с сотнями артефактов - мумифицированными кошками, скарабеями, аллигаторами, а также погребальные принадлежности.
Археологов не удивили мумии кошек: их нашли в некрополе животных рядом со святилищем Бастет, богини-кошки, которая считалась покровительницей любви и домашнего очага. С погребением скарабеев в виде мумий специалисты столкнулись впервые. Ученым еще предстоит оценить всю значимость этого открытия: обычно находили амулеты с изображением этих жуков и небольшие статуэтки. Среди недавних находок - и позолоченные статуи кошек, и бронзовая статуя богини кошки.
Все обнаруженные артефакты можно будет увидеть в музее в окрестностях Саккары с 15 ноября.