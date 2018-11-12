Число женщин в Бундестаге необходимо увеличить. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель. Соответствующее заявление глава правительства сделала во время одного из мероприятий, посвященных 100-летию введения в стране женского избирательного права.
Меркель выступила в защиту прав женщин
Меркель выступила в защиту прав женщин
"Вопрос равноправия женщин и мужчин - важнейший для нашей демократии", - отметила Меркель. "Конечно, со времен Мари Юхач, борца за права женщин, мы многого достигли. Но и впереди у нас много работы. Прежде всего, мы не должны допустить регресса. Именно в этом плане политическая деятельность играет ключевую роль".
Дети, кухня, церковь... Эта роль женщины в патриархальном немецком обществе не являлась предметом дискуссии, пока глобальная эмансипация не подтолкнула немок к борьбе за свои права. Но до сих пор женщины и мужчины в разной степени вовлечены в политический процесс.
В политике точно так же, как и в экономике, науке, культуре и руководстве страной, говорят о важности квот для женщин, но целью, уверена канцлер ФРГ Меркель, надо ставить равное количество мужчин и женщин в Бундестаге. В настоящий момент доля женщин в парламенте ФРГ составляет 30%, чем по словам Меркель, гордиться не стоит.