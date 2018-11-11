В Сирию - за покупками

Рахат-лукум вместо автомата. Бывший сирийский повстанец теперь зарабатывает на жизнь, продавая восточные сладости на границе с Иорданией. КПП "Насиб" возобновил свою работу в середине октября.

"Я уже две недели привожу сюда из Дамаска сладости и продаю их иорданцам. Они покупают, ведь цены здесь ниже. Каждый день я продаю 27-30 коробок. С открытием границы у меня вновь появилась работа. Последние шести лет я был безработным", - говорит Бахаа Эль Масри.