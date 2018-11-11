Рахат-лукум вместо автомата. Бывший сирийский повстанец теперь зарабатывает на жизнь, продавая восточные сладости на границе с Иорданией. КПП "Насиб" возобновил свою работу в середине октября.
В Сирию - за покупками
В Сирию - за покупками
"Я уже две недели привожу сюда из Дамаска сладости и продаю их иорданцам. Они покупают, ведь цены здесь ниже. Каждый день я продаю 27-30 коробок. С открытием границы у меня вновь появилась работа. Последние шести лет я был безработным", - говорит Бахаа Эль Масри.
Фрукты, сигареты, бензин. В стране, где уже седьмой год подряд продолжается военный конфликт, цены ниже - порой, в два раза. А потому иорданцы готовы часами простаивать в очередях на границе.
"Количество переходов растет изо дня в день. С момента открытия КПП границу пересекли 33 тысячи человек и 12 тысяч автомобилей", - отмечает полковник Мазен Хандур, начальник КПП "Насиб".
В 2015 году контроль над Насибом поочередно переходил от противников режима Башара Асада к правительственным войскам. КПП был закрыт последние три года. При этом расположенный на правительственной трассе Дамаск-Амман пограничный пункт основной для транзита сирийских товаров в государства Персидского залива.