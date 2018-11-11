Победителем мотогонок Red Bull Knock Out стал 23-летный британец Нэйтан Уотсон. Более тысячи райдеров приехали в Схевенинген, расположенный в Нидерландах на побережье Северного моря, чтобы принять участие в сложнейших в мире пляжных гонках. Соревнования прошли в рамках новой мировой серии World Enduro Super Series. После квалификационного заезда в финальный этап гонок вышли 750 спорстменов.
Пляжные мотогонки Red Bull Knock Out
Сейчас воспроизводится:
Пляжные мотогонки Red Bull Knock Out
Поначалу вперед вырвался местный райдер Гленн Колденхофф, но на последнем этапе открылось новое для участников препятствие под названием X-Loop. Колденхоффа задержали райдеры-любители и Уотсон смог его обойти.
В 2015 и 2016 года Уотсон занимал занимал на этих соревнованиях второе место.