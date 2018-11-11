Летят журавли: из России в Египет с пересадкой в Венгрии

Птицы покидают Венгрию. Осень на берегах озера Сегед — время массовой миграции журавлей. Именно здесь у них одна из главных промежуточных остановок: в гигантскую стаю собираются птицы, летевшие из России, Восточной Европы и Скандинавии. После нескольких недель отдыха они продолжают путь дальше, на юг, вплоть до Египта.

«Каждый год мы видим всё больше журавлей, так что это не такая уж редкая птица. Но в таком количестве их можно наблюдать всего в двух местах в Венгрии. Да и по всей Европе чуть больше двух десятков подобных мест, удобных для наблюдения».

В Венгрию журавли прилетают в начале сентября, и в ноябре покидают эти места. Маршруты и время миграции обусловлены не только удобством отдыха и изобилием корма, но и картой воздушных потоков, которые помогают птицам преодолевать большие расстояния.