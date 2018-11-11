Флорида пересчитывает голоса. По итогам промежуточных выборов в конгресс США, разрыв между кандидатами на посты губернатора и сенатора составил менее 0,5%. А, по законам штата, это обязывает власти провести при помощи специального оборудования автоматический пересчет голосов.
Флорида пересчитывает голоса
Флорида пересчитывает голоса
В борьбе за губернаторский пост республиканец Рон ДеСантис набрал всего на 33 тысячи голосов больше, чем его соперник. Но от победы он отказываться не собирается: "Результаты голосования ясные и четкие. Такими они были и при первом подсчете в ночь после выборов. Я горжусь тем, что жители Флориды доверили мне пост губернатора".
Власти штата объявят имя победителя до 15 ноября. Возможно, демократ Эндрю Гиллум все-таки станет здесь первым афро-американским губернатором.
"Я отказываюсь признавать поражение, призываю не искать компромиссов и в обязательном порядке пересчитать каждый голос. Мы пересчитаем все голоса. Моя судьба может измениться или нет - я готов к этому", - заявил он.
До сих пор ситуация остается неопределенной и в Джорджии. Там также по предварительным результатам голосования лидирует республиканец - Брайан Кемп. Однако в свою победу все еще верит демократка Стейси Эбрамс, которая может стать первой чернокожей женщиной-губернатором в США.