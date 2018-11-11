Американский Парадайс больше не соответствует своему названию. "Рай" выгорел почти полностью. 6700 зданий. Почти все дома, половина бизнес-центров. По словам мэра Джоди Джонс, на восстановление города-призрака уйдет немало времени.
Парадайс: город-призрак
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Парадайс: город-призрак
Два пожара, охватившие Калифорнию в четверг, признаны самыми разрушительными в истории штата.
"За последние годы здесь произошло много пожаров. Но этот - один из самых страшных", - признается местный житель.
"В городе живут мои сыновья и двое внуков. Мне не удается выяснить, что с ними, в порядке ли они. Я не нашла их в пункте временного пребывания в Чико. Их там нет", - говорит женщина.
По последним данным, в огненной ловушке Парадайса погибли 23 человека.
Еще как минимум двое стали жертвами стихии в окрестностях города-курорта Малибу. За ночь площадь возгорания здесь увеличилась вдвое.