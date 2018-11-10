Трамп отказывает в убежище

Новые ограничения в отношении мигрантов в США. Президент Дональд Трамп подписал документ, который временно запрещает просить убежища нелегалам, попадающим в страну через границу с Мексикой. В настоящий момент именно сюда движется многотысячный "караван мигрантов" из Гондураса.

"Я только что подписал очень важное постановление о предоставлении убежища. Люди могут въезжать в страну, но - только через контрольно-пропускные пункты. Это очень важно. Нам нужны голоса демократов, чтобы принять новый закон о массовой миграции. Мы пытаемся не пустить мигрантов в страну, но они продолжают пребывать. Нам нужна стена на границе, мы уже ее строим. Необходимо это делать быстро", - заявил Трамп.