Гран-при по дзюдо в Ташкенте: первое золото Узбекистана

Во второй день Гран-при по дзюдо в Ташкенте местные болельщики отпраздновали первое золото своей сборной. Героем дня стал Хикматилло Тураев, которому не было равных в категории до 73 кг.

Бенджамин Аксус из Франции не смог остановить Тураева в четвертьфинале. Исход поединка решил приём шиме-ваза.

В финале Тураев встретился с Игорем Вандке из Германии. Болельщики горячо поддерживали своего спортсмена, и узбеку удалось взять верх в дополнительной время и заработать первое золото Гран-при в своей карьере. После поединка спортсмен не мог сдержать эмоций.

Министр физической культуры и спорта Узбекистана Дилмурод Набиев вручил Тураеву золотую медаль. Зрители ликовали вместе со своим чемпионом.

Хикматилло Тураев: "Финальный поединок был очень интересным и непростым, зрители поддерживали меня, они понимали, что мне нелегко. Я очень рад, что стал чемпионом в Ташкенте".

Героиней второго дня турнира стала Мунгунчимег Балдор из Монголии. Дзюдоистка, выступающая в категории до 63 кг, продемонстрировала невероятное мастерство и заработала второе золото Гран-при мирового тура международной федерации дзюдо в своей карьере.

В финальном поединке против Марии Чентраччио Балдор доказала, что достойна занять верхнюю ступень пьедестала в Ташкенте. Отлично выполненный приём о-сото-гари принёс ей победу в этой схватке и первую медаль после бронзовой награды чемпионата мира 2017 года.

Мунгунчимег Балдор: "Я не поднималась на подиум с тех пор, как выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в 2017 году, а сегодня я удостоилась высшей награды! Я так счастлива!"

В категории до 81 кг лучшим стал спортсмен из Казахстана Дидар Хамза. В финале он вышел на татами против Дагвасурена Нямсурена из Монголии, который первым заработал оценку "вадза-ари". Хамза сумел сравнять счёт и провести блестящую атаку в дополнительное время.

Михаэла Поллерес заработала вторую золотую медаль Гран-при в своей карьере. В финальном поединке в категории до 70 кг она одолела Джованну Скоччимарро из Германии.

Это первое золото сборной Австрии на этом турнире.