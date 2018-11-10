В столице Сомали взорван отель

До 50 человек возросло число жертв теракта в столице Сомали. Спасатели продолжают разбор завалов гостиницы, которая предположительно была целью нападения: в пятницу террористы-смертники направили в здание два заминированных автомобиля, третий взорвался на улице неподалёку. рядом с отелем находится Департамент уголовных расследований.

«Мы с другом ехали в автобусе домой, и проезжали мимо больницы. В этот момент машина за нами врезалась в отель и взорвалась. Меня ранило, я сумел выбраться из автобуса и побежал, но потом потерял сознание. Я очнулся уже в больнице», — рассказывает один из пострадавших.