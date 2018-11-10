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Италия

«За дорогу, за работу»

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«За дорогу, за работу»

«За дорогу, за работу»
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Около 40 тысяч человек — по словам организаторов — вышли в Турине на манифестацию в защиту строительства скоростной железной дороги Лион-Турин. В прошлую среду городской совет решил приостановить работы.

Против дороги и почти 60-километрового туннеля активно выступают «зелёные». Новое итальянское правительство также настроено против колоссальных трат на проект сомнительной, с точки зрения министров, важности.

Сторонники трассы уверены, что проект принесёт новые рабочие места, разгрузит автомобильные дороги и тем самым улучшит экологическую ситуацию.