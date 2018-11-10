Около 40 тысяч человек — по словам организаторов — вышли в Турине на манифестацию в защиту строительства скоростной железной дороги Лион-Турин. В прошлую среду городской совет решил приостановить работы.
«За дорогу, за работу»
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«За дорогу, за работу»
Против дороги и почти 60-километрового туннеля активно выступают «зелёные». Новое итальянское правительство также настроено против колоссальных трат на проект сомнительной, с точки зрения министров, важности.
Сторонники трассы уверены, что проект принесёт новые рабочие места, разгрузит автомобильные дороги и тем самым улучшит экологическую ситуацию.