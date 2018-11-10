Жертвами селей и наводнений в Иордании стали как минимум восемь человек, в том числе один ребенок. Мощные ливни обрушились на провинции Мадаба и Маан в пятницу. В городе Акаба на Красном море объявлено чрезвычайное положение.
Туристы бегут из Петры
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Туристы бегут из Петры
Перекрыта автострада, ведущая из Аммана на юг страны. Закрыты школы и университеты.
Туристы бегут из Петры. Власти эвакуировали из древнего города более 3700 человек. В районе отменены все экскурсионные поездки.
Власти призывают жителей расположенных в низинах поселений покинуть свои дома и укрыться от стихии в мечетях.
По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся в Иордании до воскресенья.
Две недели назад в результате наводнения в королевстве погибли 21 человек, в том числе дети. В районе Мертвого моря потоками грязи смыло школьный автобус.