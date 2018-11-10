В Калифорнии продолжают бушевать пожары. На севере штата погибли шесть человек. Общая площадь возгорания выросла до 35 тысяч гектаров.
Калифорния в огне
Калифорния в огне
Местные жители спасаются от огня бегством. Свои дома были вынуждены покинуть 157 тыс. человек.
Парадайс почти полностью выгорел. Школы, магазины, дом престарелых - пламя уничтожило здесь более тысячи зданий. Когда власти объявили эвакуацию населения, на выездах из города образовались пробки. Люди бросали автомобили прямо на дорогах. Путь пожарным и машинам скорой помощи приходилось расчищать бульдозерами.
"Я получил ожоги лица и рук, когда пытался спасти кота и вынести из дома старые фотографии. Ни то, ни другое мне так и не удалось", - говорит местный житель Терран Хейн.
Эвакуация объявлена и в городе-курорте Малибу, население которого составляет 13 тысяч человек.
"Без фонаря из-за дыма ничего не возможно было увидеть. На моей улице было 22 дома. Осталось два. Пламя перекидывалось с одного здания на другое, пока не сгорели почти все", - рассказывает местный житель Патрик Натхсон.
Всего на борьбу с пламенем брошены 2 тысячи спасателей. Справиться с быстро распространяющимся огнем мешает сильный ветер.
Президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.