Калифорния в огне

В Калифорнии продолжают бушевать пожары. На севере штата погибли шесть человек. Общая площадь возгорания выросла до 35 тысяч гектаров.

Местные жители спасаются от огня бегством. Свои дома были вынуждены покинуть 157 тыс. человек.

Парадайс почти полностью выгорел. Школы, магазины, дом престарелых - пламя уничтожило здесь более тысячи зданий. Когда власти объявили эвакуацию населения, на выездах из города образовались пробки. Люди бросали автомобили прямо на дорогах. Путь пожарным и машинам скорой помощи приходилось расчищать бульдозерами.

"Я получил ожоги лица и рук, когда пытался спасти кота и вынести из дома старые фотографии. Ни то, ни другое мне так и не удалось", - говорит местный житель Терран Хейн.

Эвакуация объявлена и в городе-курорте Малибу, население которого составляет 13 тысяч человек.

"Без фонаря из-за дыма ничего не возможно было увидеть. На моей улице было 22 дома. Осталось два. Пламя перекидывалось с одного здания на другое, пока не сгорели почти все", - рассказывает местный житель Патрик Натхсон.

Всего на борьбу с пламенем брошены 2 тысячи спасателей. Справиться с быстро распространяющимся огнем мешает сильный ветер.

Президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.