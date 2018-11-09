Рост британской экономики ускорился

Британская экономика росла в третьем квартале этого года максимальными темпами с конца 2016 года. Как отмечается в отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS), валовой внутренний продукт этой страны увеличился за данный период на 0,6%. Однако некоторые признаки замедления в сентябре указывают, по мнению экспертов, на возможное снижение темпов экономического роста перед "брекситом".