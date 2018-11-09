Британская экономика росла в третьем квартале этого года максимальными темпами с конца 2016 года. Как отмечается в отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS), валовой внутренний продукт этой страны увеличился за данный период на 0,6%. Однако некоторые признаки замедления в сентябре указывают, по мнению экспертов, на возможное снижение темпов экономического роста перед "брекситом".
Рост британской экономики ускорился
Рост британской экономики ускорился
Филип Хэммонд, министр финансов Великобритании: "Цифры, которые мы получили, это очень хорошие новости. Теперь нам нужно сосредоточиться на обеспечении реального роста заработной платы и повышения уровня жизни".
В третьем квартале экономика Великобритании опережала экономику еврозоны с большим отрывом, чему способствовало увеличение потребительских расходов в теплые летние месяцы и во время Чемпионата мира по футболу. Однако Евросоюз считает, что перспективы у Альбиона довольно туманны.
По прогнозам Брюсселя, Великобритания в будущем году станет страной с самой медленно растущей экономикой в Евросоюзе - она, как и в Италии, расширится на 1,2%. В отчете отмечается, что в августе и сентябре британская экономика перешла к стагнации. Это объясняется замедлением розничных продаж и снижением продаж автомобилей.