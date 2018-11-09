Гран-при по дзюдо в Ташкенте: возвращение Майлинды Кельменди

Героиней первого дня соревнований стала чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Майлинда Кельменди, доказавшая, что в категории до 52 кг на этом турнире ей нет равных.

В полуфинале она одолела испанку Ану Перес Бокс.

В финальном поединке против спорстменки из Швейцарии Эвелин Чопп Кельменди удостоилась оценки "иппон" и заработала первую медаль мирового тура международной федерации дзюдо с февраля 2017 года.

Майлинда Кельменди: "Дзюдо для меня не просто деятельность, это моё призвание. Около 14 месяцев я восстанавливалась после травмы, и мне казалось, что я не живу. Другие дела не приносили мне радости, и эта золотая медаль сегодня очень много для меня значит. Я чувствую себя так же замечательно, как на Олимпиаде в Рио, поэтому я люблю дзюдо".