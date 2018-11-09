В Ташкенте начался Гран-при по дзюдо.
Гран-при по дзюдо в Ташкенте: возвращение Майлинды Кельменди
Гран-при по дзюдо в Ташкенте: возвращение Майлинды Кельменди
Героиней первого дня соревнований стала чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Майлинда Кельменди, доказавшая, что в категории до 52 кг на этом турнире ей нет равных.
В полуфинале она одолела испанку Ану Перес Бокс.
В финальном поединке против спорстменки из Швейцарии Эвелин Чопп Кельменди удостоилась оценки "иппон" и заработала первую медаль мирового тура международной федерации дзюдо с февраля 2017 года.
Майлинда Кельменди: "Дзюдо для меня не просто деятельность, это моё призвание. Около 14 месяцев я восстанавливалась после травмы, и мне казалось, что я не живу. Другие дела не приносили мне радости, и эта золотая медаль сегодня очень много для меня значит. Я чувствую себя так же замечательно, как на Олимпиаде в Рио, поэтому я люблю дзюдо".
Героем первого дня турнира стал словенский спортсмен Адриан Гомбоч, завоевавший золото в категории до 66 кг. Это третья золотая медаль Гран-при в его карьере.
В финале его ждала встреча с Сардором Нуриллаевым.
Местные болельщики горячо поддерживали представителя своей команды, но Гомбоч продемонстрировал невероятное мастерство и получил высшую награду турнира в Ташкенте.
Адриан Гомбоч: “Обычно я люблю сражаться против местных спортсменов, и сегодня здесь была замечательная атмосфера. В схватке с местным дзюдоистом ещё больше хочется победить и выкладываешься на 100 процентов. Это был непростой поединок, но мне удалось сделать бросок и победить.
Дистрия Красники заработала вторую золотую медаль для сборной Косова.
В финальном поединке в категории до 48 кг косоварке противостояла венгерка Эва Черновицки. Красники не растерялась и провела блестящую атаку о-ути-гари, которая и принесла ей высшую награду.
Узбекские болельщики возлагали большие надежды на ДиёрбекаУрозбоева, выступающего в категории до 60 кг.
В финале бронзовый медалист Олимпийских игр встретился с Ганбатом Болдбаатаром, который сумел отразить бросок о-учи-гаке, и Урозбоев в итоге получил серебро.
В категории до 57 кг первое место заняла представительница Германии Тереза Штолль.
Она прекрасно выступила в финальном поединке против Норы Гяковой из Косово и завоевала третью золотую медаль Гран-при в своей карьере.
Самый впечатляющий приём дня применил Шахрам Ахадов в поединке, который принес бронзовую медаль сборной Узбекистана в категории до 66 кг. Невероятный бросок через плечо привёл болельщиков в восторг.