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Гран-при по дзюдо в Ташкенте: возвращение Майлинды Кельменди

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Гран-при по дзюдо в Ташкенте: возвращение Майлинды Кельменди

Гран-при по дзюдо в Ташкенте: возвращение Майлинды Кельменди
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В Ташкенте начался Гран-при по дзюдо.

Героиней первого дня соревнований стала чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Майлинда Кельменди, доказавшая, что в категории до 52 кг на этом турнире ей нет равных.

В полуфинале она одолела испанку Ану Перес Бокс.

В финальном поединке против спорстменки из Швейцарии Эвелин Чопп Кельменди удостоилась оценки "иппон" и заработала первую медаль мирового тура международной федерации дзюдо с февраля 2017 года.

Майлинда Кельменди: "Дзюдо для меня не просто деятельность, это моё призвание. Около 14 месяцев я восстанавливалась после травмы, и мне казалось, что я не живу. Другие дела не приносили мне радости, и эта золотая медаль сегодня очень много для меня значит. Я чувствую себя так же замечательно, как на Олимпиаде в Рио, поэтому я люблю дзюдо".

Героем первого дня турнира стал словенский спортсмен Адриан Гомбоч, завоевавший золото в категории до 66 кг. Это третья золотая медаль Гран-при в его карьере.

В финале его ждала встреча с Сардором Нуриллаевым.

Местные болельщики горячо поддерживали представителя своей команды, но Гомбоч продемонстрировал невероятное мастерство и получил высшую награду турнира в Ташкенте.

Габриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

Адриан Гомбоч: “Обычно я люблю сражаться против местных спортсменов, и сегодня здесь была замечательная атмосфера. В схватке с местным дзюдоистом ещё больше хочется победить и выкладываешься на 100 процентов. Это был непростой поединок, но мне удалось сделать бросок и победить.

Дистрия Красники заработала вторую золотую медаль для сборной Косова.

В финальном поединке в категории до 48 кг косоварке противостояла венгерка Эва Черновицки. Красники не растерялась и провела блестящую атаку о-ути-гари, которая и принесла ей высшую награду.

Габриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

Узбекские болельщики возлагали большие надежды на ДиёрбекаУрозбоева, выступающего в категории до 60 кг.

В финале бронзовый медалист Олимпийских игр встретился с Ганбатом Болдбаатаром, который сумел отразить бросок о-учи-гаке, и Урозбоев в итоге получил серебро.

Габриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

В категории до 57 кг первое место заняла представительница Германии Тереза Штолль.

Она прекрасно выступила в финальном поединке против Норы Гяковой из Косово и завоевала третью золотую медаль Гран-при в своей карьере.

Габриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

Самый впечатляющий приём дня применил Шахрам Ахадов в поединке, который принес бронзовую медаль сборной Узбекистана в категории до 66 кг. Невероятный бросок через плечо привёл болельщиков в восторг.

Габриэла СабауМеждународная федерация дзюдо