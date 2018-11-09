Спасти спецпрокурора Мюллера?

Нависла ли угроза над расследованием "Рашагейта", которое ведет спецпрокурор Мюллер? Да, считают те, кто собрался в Нью-Йорке на Таймс-сквер. По их мнению, назначение на этот пост и.о. генпрокурора Мэтью Уитэкера, многократно отзывавшегося о необходимости свернуть деятельность Мюллера, таит в себе именно эту опасность.