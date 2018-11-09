Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное в пятницу в австралийском городе Мельбурне нападение на прохожих. Об этом сообщило агентство Рейтер. Полиция прибыла в деловой квартал города после того, как автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся. На прибывших стражей порядка набросился человек с ножом, выкрикивая "Аллах Акбар". В результате нападения пострадали три человека, один из которых скончался, двое были госпитализированы с ножевыми ранениями. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт.
ИГ взяла ответственность за нападение в Мельбурне
ИГ взяла ответственность за нападение в Мельбурне
"Сейчас мы узнали немного больше о личности этого человека. Первоначально мы не могли его идентифицировать, но теперь у нас есть подтверждение личности нападавшего. По определенным оперативным причинам, этим делом занимается контртеррористическая команда. Они отвечают за это дело и проводят расследование".
Как сообщается, нападавший злоумышленник получил огнестрельное ранение от полицейских и впоследствии скончался в больнице. По некоторым данным, преступник переехал в Австралию из Сомали в 90-х годах. Тем временем свидетели инцидента рассказывают о том, что они видели.
"Вначале мы ничего не видели, а потом заметили, как парень бежит по трамвайным путям на Бурк-стрит, а полицейские бежали в обратную сторону. Затем мы услышали громкий выстрел, а потом увидели горящий автомобиль с правой стороны. Полицейские запретили нам идти дальше", - рассказывает эта девушка.
" Я был там примерно через две секунды после того, как все побежали. А потом я видел, как очень высокий черный парень, вроде бы находился рядом с машиной, и в этот момент еще кто-то приближался к автомобилю. Думаю, он хотел проверить, все ли в порядке. И тогда этот темнокожий человек ударил подошедшего парня. И я побежал", - рассказывает этот парень.
Это не первое нападение в Австралии, ответственность за которое берет на себя ИГ. Так, в прошлом году мужчина открыл стрельбу и захватил заложницу в Мельбурне. В результате один человек погиб, трое правоохранителей получили ранения. В ИГ заявили, что нападавший был их "солдатом".