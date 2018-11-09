Финалистами кинопремии Европарламента Lux стали в этом году три картины. Все они, по мнению жюри, ставят злободневные вопросы: от забвения и исторической правды, до экологии и миграции. Название созданной 11 лет назад премии переводится с латыни как "свет", она задумывалась как дискуссионный клуб и средство продвижения европейского кинематографа.
Объявлены финалисты кинопремии Европарламента Lux
Объявлены финалисты кинопремии Европарламента Lux
"Другая сторона всего" сербской постановщицы Милы Турайлич - притча о том, что любая изоляция и глухота ведут в тупик. Эта история двух семей, живущих в разделенной надвое квартире в Белграде, единственным барьером между ними вот уже 70 лет служит дверь.
"Дверь символизирует историю страны, которая всегда так или иначе определялась через раскол и разделение, - говорит Мила Турайлич. - Поэтому одна из целей фильма - попытаться открыть эту дверь и доказать, что единственный способ написать правдивую историю - это поместить ее в перспективу достаточно просторную, чтобы вместить диаметрально противоположные точки зрения".
Тема второй ленты - борьба за сохранение окружающей среды и против современного капитализма, который, ъкак и в эпоху Маркса, не останавливается ни перед чем ради прибыли. "Женщина на войне" исландского режиссера Бенедикта Эрлинссона рассказывает историю Робин Гуда в юбке.
"Моя героиня восстает против негодяев, она делает все, чтобы ущерб, нанесенный
тем, кто до сих пор заправлял миром, был максимальным, - рассказывает Бенедикт Эрлинссон. - Они подрывают установленный природой порядок, поэтому она решает вести против них подрывную деятельность. На втором плане фигурируют более философские вопросы: когда приходит момент переходить к действию и нарушать правила"?
Третий финалист - картина "Стикс" немецкого режиссера Вольфганга Фишера. Ее автор размышляет о проблеме миграции в самом широком смысле. Это история молодого врача скорой помощи, которая в одиночку отправляется через Атлантику и сталкивается с тонущим судном, перевозящим беженцев-нелегалов. В древнегреческой мифологии Стикс - олицетворение первобытного ужаса:
"Фильм снят так, - поясняет режиссер, - чтобы зритель постоянно находился в самом эпицентре событий и был вынужден задаваться вопросами: "А как бы я отреагировал? какой выбор сделал? Моей главной задачей было заставить каждого понять, что бы он сделал в подобной ситуации?"
Победитель кинопремии Lux-2018 будет объявлен 14 ноября