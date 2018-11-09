Объявлены финалисты кинопремии Европарламента Lux

Ana LAZARO • Последние обновления: 09/11/2018 Размер текста Aa Aa

Финалистами кинопремии Европарламента Lux стали в этом году три картины. Все они, по мнению жюри, ставят злободневные вопросы: от забвения и исторической правды, до экологии и миграции. Название созданной 11 лет назад премии переводится с латыни как "свет", она задумывалась как дискуссионный клуб и средство продвижения европейского кинематографа.

"Другая сторона всего" сербской постановщицы Милы Турайлич - притча о том, что любая изоляция и глухота ведут в тупик. Эта история двух семей, живущих в разделенной надвое квартире в Белграде, единственным барьером между ними вот уже 70 лет служит дверь.