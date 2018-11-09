Кандидат "народников". "Ужасный" Орбан. Потрясения в США

«Определился деятель, который, вероятно, заменит Жан-Клода Юнкера у руля Еврокомиссии в следующем году. Немецкий евродепутат Манфред Вебер заручился поддержкой группы правоцентристских партий, входящих в Европейскую народную партию.

Он сейчас фаворит в соревновании за один из самых влиятельных постов в ЕС.

За него проголосовала даже «белая ворона» народников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И это может стать проблемой.

Несмотря на демонстрацию единства, идёт ожесточенный внутрипартийний спор о том, что делать с венгерскими популистами в своих рядах.

Некоторые в Европейской народной партии видят в Орбане угрозу своим ценностям открытости и толерантности, и хотят изгнания премьера и его партии “Фидес».

Другие считают, что им очень нужны венгерские голоса, поскольку группа теряет своё влияние во Франции и Испании.

Но руководитель и патриарх народников Жозеф Доль утверждает, что вопрос не стоит так остро – во всяком случае пока:

“В каждой семье есть свой «анфан террибль». Как христианский демократ, я предпочитаю, чтобы этот «анфан террибль» оставался внутри нашей семьи и имел возможность отстаивать свою позицию».

В отношении Орбана Вебер проявляет сдержанность. Он не раз угрожал приструнить Орбана, но в итоге не предпринял никаких действий. Это может Веберу выйти боком на выборах в следующем году, так или иначе.

По ту сторону Атлантики, в стране Трампа, промежуточные выборы сотрясли политический ландшафт. Вернув себе господство над Палатой представителей, демократы заняли место за правительственным столом. Теперь они могут вносить коррективы в повестку дня Дональда Трампа и портить ему жизнь, пользуясь своим правом оспаривать его действия и осуществлять надзор.

Будучи ушлым политтехнологом, Трамп объявил о победе, указав, что республиканцы удержали Сенат. Из этих выборов он сделал вывод: «Народ меня любит!»

Здесь, в Европе, народ не знает как относиться к тому, что власти теперь у Трампа меньше.

Ужесточит ли он свою внешнюю политику по принципу "Америка прежде всего"? Если да, то как должна Европа реагировать?

Как мы уже сообщали, Дональд Трамп вывел Америку из Глобального климатического соглашения. В этой сфере Европа можети укрепить свое сотрудничество с партнёрами по всему миру, чтобы добиться результатов даже без Соединенных Штатов. Или хотя бы подождать, когда Трамп покинет Белый дом.

Ситуация драматична. По оценкам экспертов, токсичные выбросы в атмосферу приводят к преждевременной смерти от 5,5 до 7 миллионов человек в год.

Причины: пневмония, инсульт, сердечные заболевания, рак легких и другие болезни дыхательных путей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти человек во всем мире подвергаются воздействию опасного уровня загрязняющих веществ - девять из десяти!

Одним из основных факторов загазованности воздуха является автомобильное движение. Вот почему все больше городов в Европе создают зоны пониженных выбросов или запрещают их вовсе.

Собравшись на “Дизельном саммите» в Брюсселе на минувшей неделе, градоначальники, экологи, работники общественного здравоохранения проанализировали ситуацию через три года после скандала, известного как «Дизельгейт».

Участники фестиваля видеоигр Play 18 в Гамбурге увидели что, что возможно, ожидает всех нас. В игре «“Not tonight” действие происходит в неком британском городе после “брексита”. Там царит ужасная обстановка, во всяком случае, для граждан ЕС, которых контролируют игроки. В местном пабе проверятся удостоверения личности, людей с континента выставляют на улицу, а британцев впускают.

Город также разделен на две части, одна для местных, другая для европейских граждан, которые подвергаются постоянному преследованию со стороны полиции и властей.

Куратор фестиваля назвал игру с «брекситом» «забавной антиутопией», но будущее общество в ней представлено как дегуманизированное и неприятное.

Этот Брекситлэнд – всего лишь игра, я надеюсь”.