Президент УЕФА Александер Чеферин станет единственным кандидатом на следующих выборах руководителя организации, который будет занимать этот пост до 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. К окончательному сроку подачи заявок - 7 ноября - больше никто не заявил о своих намерениях баллотироваться на этот пост.
Чеферин - единственный кандидат
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Чеферин - единственный кандидат
Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года. Ему удалось опередить в голосовании голландца Михаэля ван Прага. Словенец сменил во главе организации Мишеля Платини, который стал фигурантом коррупционного скандала. Выборы президента УЕФА пройдут 7 февраля в Риме на конгрессе организации.