В момент стрельбы в баре в пригороде Лон-Анджелеса, находились сотни людей. Среди них был 28-летний Тодд Страттон. Парень не пострадал. Вот, что он рассказал euronews:
Стрельба в США: рассказ очевидца
Стрельба в США: рассказ очевидца
"Все произошло очень быстро. Люди вокруг стали бежать... Знаете, вот это в основном и все, что я видел. Я слышал хлопки, как во время фейерверка, какой-то шум, похожий на звуки выстрелов.
Я посмотрел вокруг и увидел кого-то с оружием. Все устремились к дверям и, вообще, старались понять, что случилось.
Я уже слышал об этой истории в новостях... Но когда ты сам попадаешь в такое, это совсем другое дело. Я очень рад, что не поддался панике, что смог помочь многим людям.
Я не впал в ступор, не застрял на месте, и выбежал из бара. Моим друзьям не удалось. Меня это сводит с ума. В моих друзей, с которыми я только что разговаривал, попали пули. Я, находясь уже на стоянке, пытаясь оценить ситуацию, сам не знал получу ли я пулю в голову.